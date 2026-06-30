Le Paraguay est parvenu lundi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en éliminant l’Allemagne à l’issue d’une séance de tirs au but (1-1, 4 tab à 3) après un score de parité lors du temps réglementaire.
L’équipe sud-américaine affrontera la France ou la Suède, qui s’opposent mardi soir en seizièmes de finale.
Le Paraguay avait ouvert le score en fin de première période, grâce à Julio Enciso qui a repris de la tête un centre de Matias Galarza (42e), avant que l’Allemagne n’égalise neuf minutes après le retour des vestiaires grâce à Kai Havertz.