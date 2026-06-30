Le ​Paraguay est ​parvenu lundi à ‌se ‌qualifier ‌pour les huitièmes de finale de la ⁠Coupe du monde en éliminant ​l’Allemagne à l’issue d’une séance ⁠de tirs au but (1-1, 4 ⁠tab à 3) après un score de parité lors du temps réglementaire.

L’équipe sud-américaine ​affrontera la France ou la Suède, qui s’opposent mardi soir en seizièmes de finale.

Le ⁠Paraguay avait ‌ouvert le score en fin de première période, grâce à Julio Enciso qui a repris ‌de la ⁠tête un centre de Matias Galarza (42e), avant ‌que l’Allemagne n’égalise neuf minutes après le ‌retour ⁠des vestiaires grâce à Kai Havertz.