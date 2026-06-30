Les exportations de la Tunisie vers les marchés du COMESA, ont augmenté de 50,2 %, au cours de la période 2019-2025, a indiqué, lundi le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

La valeur des exportations tunisiennes vers les marchés du COMESA est passée de 1,9 milliard de dinars à environ 2,86 milliards de dinars, après avoir atteint son plus haut niveau en 2023, dépassant les 3 milliards de dinars.

Abid a considéré que cette évolution reflète une intégration accrue de l’économie tunisienne dans l’espace économique du Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA), alors que la Tunisie poursuit son action d’améliorer son climat des affaires et d’investissement , de renforcer la numérisation des services commerciaux, et de simplifier les procédures, conformément aux objectifs du COMESA et de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF). Cela permet de renforcer la capacité des entreprises tunisiennes à s’intégrer dans les chaînes de valeur régionales et continentales.

Le ministre a ajouté, lors du lancement des travaux du troisième forum de présentation des institutions du COMESA, que les importations provenant des pays du COMESA ont, quant à elles, enregistré une croissance de près de 39 % au cours de la même période, passant de 1,69 milliard de dinars en 2019 à plus de 2,06 milliards de dinars en 2025, malgré le recul conjoncturel enregistré en 2020 en raison des répercussions de la pandémie de Covid-19.

Le ministre du Commerce a souligné que ces indicateurs montrent l’importance accrue des marchés du COMESA, en tant que partenaire économique de la Tunisie, et reflètent le potentiel existant pour développer les échanges commerciaux et les investissements, ainsi que pour renforcer la présence des produits et services tunisiens sur les marchés africains.

Il a précisé que la Tunisie continuera à mettre en œuvre des réformes visant à améliorer le climat des affaires, à travers l’adhésion du secteur privé, des institutions financières, et des institutions spécialisées du COMESA pour renforcer l’investissement, ainsi qu’à soutenir les start-ups et les petites et moyennes entreprises, ainsi que d’élargir la zone de libre-échange du COMESA conformément aux objectifs de la ZLECAF.