La Tunisie s’est engagée, depuis son adhésion au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) en 2018, à soutenir le processus d’intégration économique africaine et à participer activement aux différents programmes et initiatives de l’organisation, a indiqué le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, lundi, lors de l’ouverture des travaux du troisième forum sur les institutions du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Abid a souligné, en outre, que « les mutations économiques et géopolitiques mondiales exigent le renforcement de l’intégration économique africaine et le développement de mécanismes de coopération régionale », réitérant que « l’innovation numérique est un pilier fondamental pour améliorer la compétitivité du commerce africain, puisqu’elle permet la numérisation des procédures, le développement des infrastructures numériques et la facilitation des échanges commerciaux ».

De son côté, la secrétaire générale du COMESA, Chileshe Mpondo Kapwepwe, a fait part d’une volonté partagée par les pays africains de faire progresser l’intégration économique africaine, et ce, en élaborant des programmes axés sur la modernisation de l’agriculture, le renforcement de l’industrie, le développement des infrastructures transfrontalières, l’utilisation durable des ressources, et l’autonomisation des femmes et des jeunes.

La responsable a appelé, dans ce cadre, au renforcement des partenariats entre les États membres, le secteur privé et les partenaires au développement afin d’atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 et du développement durable, notant que la transition numérique se présente comme un pilier essentiel permettant de fonder les bases d’un commerce fructueux et de réaliser une croissance économique inclusive.

Organisé dans le cadre de la « Semaine COMESA 2026 », cet événement, placé sous le thème « Élargir les horizons du commerce intra-africain : l’innovation numérique comme moteur d’un accès inclusif et durable aux marchés du COMESA », vise à renforcer la coopération économique et commerciale et à explorer les opportunités d’investissement au sein de la région COMESA, contribuant ainsi au développement du commerce intra-africain et à l’intégration économique régionale.

Pour rappel, le COMESA regroupe aujourd’hui, plus de 655 millions d’habitants, représentant un PIB global estimé à près de 1 000 milliards de dollars.