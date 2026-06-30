La municipalité de Tunis a examiné lundi plusieurs projets destinés à améliorer les espaces publics et renforcer le cadre environnemental, lors d’une réunion présidée par l’administratrice chargée de la gestion de la ville, Samah Daldoul.

La réunion, à laquelle ont participé les membres du conseil local d’El Khadra et des responsables municipaux, a notamment porté sur le projet d’aménagement du jardin de l’avenue Louis Braille.

Les participants ont insisté sur la nécessité d’achever les procédures techniques et administratives afin de permettre le lancement du chantier dans les meilleures conditions, selon la municipalité.

Les autorités locales ont également appelé à poursuivre les opérations d’entretien des espaces verts, des plantations et des arbres, ainsi que les campagnes de propreté, avec une attention particulière accordée aux jardins Hassane Ben Nâamane et de la Méditerranée.

La séance a par ailleurs évoqué la possibilité d’aménager un nouvel espace de loisirs destiné aux familles dans les secteurs d’El Khadra et de Montplaisir. Les services municipaux étudieront les sites disponibles ainsi que les aspects techniques et juridiques du projet.

Les participants ont enfin réaffirmé leur engagement à renforcer la coordination entre les différents services municipaux et le conseil local afin d’assurer le suivi des projets et d’améliorer les services de proximité.