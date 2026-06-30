Quatre entreprises tunisiennes exportatrices ont réussi à nouer des contacts d’affaires directs avec des importateurs, distributeurs et opérateurs économiques ghanéens, à travers un programme intensif de rendez-vous d’affaires personnalisés, et ce, lors d’une mission commerciale « Door-to-Door » entièrement consacrée au secteur agroalimentaire, à Accra (Ghana).

Selon un communiqué, publié samedi, par le CEPEX, la délégation tunisienne a présenté, à cette occasion, une offre représentative du savoir-faire agroalimentaire national, comprenant notamment l’huile d’olive, les dattes et leurs dérivés, les pâtes alimentaires, le couscous, les biscuits, les boissons, les conserves de poisson (thon et sardines) ainsi que diverses conserves alimentaires.

Au-delà des rencontres B2B, les entreprises participantes ont effectué plusieurs visites de terrain auprès des principales enseignes de distribution moderne, des marchés de gros et des circuits traditionnels d’Accra. Ces visites ont permis de mieux cerner les spécificités du marché ghanéen, les habitudes de consommation ainsi que les exigences des réseaux de distribution locaux.

Il convient de souligner que cette mission, organisée par le CEPEX, vise à accompagner les entreprises tunisiennes dans leur implantation durable sur les marchés africains à fort potentiel, dont le Ghana, qui est doté d’un marché de détail alimentaire estimé à 33,2 milliards de dollars.

Le Ghana occupe aujourd’hui la 11ᵉ place parmi les clients subsahariens de la Tunisie, tandis que les exportations tunisiennes vers ce marché ont progressé de 64% au cours des cinq premiers mois de 2026.

Toutefois, le potentiel d’exportation encore inexploité de la Tunisie vers le Ghana est estimé à plus de 20 millions de dollars, et concerne aussi bien les produits agroalimentaires ; notamment les conserves de sardines, les pâtes alimentaires, le double concentré de tomate et la margarine ; que plusieurs produits industriels, tels que les conducteurs électriques, les compteurs d’électricité, les superphosphates et le ciment.