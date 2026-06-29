La Tunisie accueille, du 1er au 3 juillet 2026, la 7ème édition de la Foire régionale du COMESA et la Conférence d’affaires des femmes entrepreneures du COMESA (CTF 2026), avec la participation de nombreuses délégations officielles, d’institutions économiques et d’acteurs des secteurs public et privé de divers pays africains.

Cet événement économique africain, placé sous le thème “Un marché, Un avenir : Les voies numériques pour exploiter la ZLECAf”, sert de plateforme régionale pour renforcer la coopération économique et commerciale entre les pays du COMESA, offrir un espace d’échange d’expériences et d’expertise, et explorer les opportunités d’investissement et de partenariat entre les pays africains.

Ainsi, plus de 300 institutions et entreprises exposantes, représentant la Tunisie et 21 autres pays africains, ainsi qu’environ 100 responsables et décideurs, dont le Secrétaire général du COMESA, Chileshe Mpundu Kapwepwe, prendront part à ce rendez-vous, qui devra accueillir plus de 6000 participants et visiteurs.

La conférence portera sur plusieurs thèmes stratégiques, notamment le renforcement de l’intégration commerciale régionale et continentale, l’exploitation des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le rôle de la transition numérique pour faciliter l’accès aux marchés et développer les échanges commerciaux, le soutien à la participation des femmes et des jeunes aux chaînes de valeur régionales, l’encouragement de l’innovation et des technologies financières, la promotion de l’économie verte et circulaire…

Des rencontres d’affaires bilatérales (B2B) et des ateliers spécialisés seront également organisés, réunissant des entreprises économiques et des représentants d’institutions financières régionales et internationales, dans le but de développer des partenariats économiques, de multiplier les opportunités d’investissement et de faciliter l’accès aux marchés africains.

En marge de la conférence, plusieurs accords de coopération et de partenariat seront signés entre des institutions et structures économiques régionales, contribuant ainsi au développement de la coopération économique et au renforcement des partenariats entre les entreprises africaines gérées par des femmes.