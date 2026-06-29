Au cours du mois de juin 2026, le marché de gros de Bir El Kassaa a enregistré une nette accélération de son rythme d’approvisionnement en légumes et en fruits, accompagnée d’un regain de l’activité commerciale et d’un recul des prix, selon un communiqué publié samedi par le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Par rapport au mois de mai 2026, les quantités commercialisées ont connu une hausse significative tandis que les prix moyens de plusieurs produits maraîchers et fruitiers ont diminué, en dépit de l’augmentation habituelle de la consommation durant la saison estivale.

Le prix moyen de la tomate s’est établi à 902 millimes le kilogramme, en baisse de 62,5 % par rapport à mai. Celui du piment fort a atteint 1 dinar 245 millimes/kg (-22 %), du poivron doux 1 dinar 934 millimes/kg (-7,6 %), de la pomme de terre 1dinar 372 millimes/kg, de l’oignon sec 751 millimes/kg (-43,6 %), du concombre 1 dinar 079 millimes/kg (-25,3 %) et de la courgette 840 millimes/kg (-0,6 %).

S’agissant des fruits, les prix moyens se sont établis à 2 dinar 584 millimes/kg. pour la fraise (-42,4 %), 2 dinars 990 millimes/kg pour la pomme (-43,2 %), 2 dinars 821 millimes/kg pour la pêche (-0,8 %), 3 dinars 012 millimes/kg pour la pêche « Boutabgaya » (-14,9 %), 2 dinars 659 millimes/kg pour l’abricot (-8,4 %), 515 millimes/kg pour la pastèque verte (-64,4 %) et 1 dinar 027 millimes/kg pour le melon d’eau (« battikh ») (-68,4 %).

Le ministère a également fait état d’une forte progression des volumes d’approvisionnement. Les arrivages de tomates ont atteint 3 834 tonnes, en hausse de 78,3 % par rapport à mai. Les quantités de piment fort se sont élevées à 2 473 tonnes (+34,5 %), celles de poivron doux à 455 tonnes (+18,8 %), de pommes de terre à 2146 tonnes, d’oignons secs à 2666 tonnes, de concombres à 1953 tonnes (+8,1 %) et de courgettes à 610 tonnes.

Les volumes de fraises ont atteint 570 tonnes, ceux de pommes 952 tonnes (+477 %), de pêches 716 tonnes, de pêches « Boutabgaya » 2553 tonnes (+233,2 %), d’abricots 1710 tonnes, de pastèques vertes 2577 tonnes (+16,2 %) et de melons d’eau 2285 tonnes (+140,5 %).

Concernant les produits de la pêche, les quantités mises en vente se sont élevées à 685 tonnes, en progression de 53,58 %, dont 248 tonnes de poissons bleus. Les quantités de sardines ont atteint 135 tonnes, pour un prix moyen de 4 dinars 069 millimes/kg, en baisse de 24,3 %. Les quantités de maquereaux se sont établies à 35 tonnes (+94,44 %), avec un prix moyen de 12 dinars 044 millimes/kg (-11,2 %).

Les arrivages de chinchard (« chourou ») ont totalisé 63 tonnes, pour un prix moyen de 5 dinars 127 millimes/kg, soit une hausse des volumes de 1,6 % et une baisse des prix de 15,5 %. Les quantités de bogues (« bouga ») ont, pour leur part, progressé de 33,33 % pour atteindre 16 tonnes, tandis que leur prix moyen a reculé de 30,1 % à 3 dinars 661 millimes/kg.