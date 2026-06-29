Le Brésil et le Japon s’affrontent ce lundi 29 juin en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, dans une rencontre qui s’annonce particulièrement disputée entre deux équipes invaincues depuis le début du tournoi.

Après un début de compétition marqué par un match nul face au Maroc (1-1), la Seleção a rapidement retrouvé son rythme en s’imposant avec autorité contre Haïti (3-0) puis l’Écosse (3-0). Les hommes de Carlo Ancelotti ont rassuré après plusieurs campagnes internationales décevantes. L’attaquant Vinícius Jr s’est notamment illustré avec quatre buts et une passe décisive en trois rencontres.

Le Japon a également réalisé une phase de groupes convaincante. Les Samouraïs Bleus ont débuté par un match nul spectaculaire contre les Pays-Bas (2-2), avant de largement dominer la Tunisie (4-0). Ils ont ensuite validé leur qualification grâce à un nul face à la Suède (1-1). Le milieu offensif Daichi Kamada figure parmi les principaux artisans de ce parcours, avec deux réalisations et des prestations remarquées.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match Brésil – Japon se dispute ce lundi 29 juin, avec un coup d’envoi programmé à 18h00.

La rencontre sera diffusée en clair sur M6 ainsi que sur beIN SPORTS 1.