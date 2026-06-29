Sous le slogan « 35 ans de succès partagés », MAWDY SERVICES Tunisie confirme, à l’occasion de son anniversaire, sa place de N°1 dans le secteur de l’assistance aux personnes, en voyage et de l’automobile sur le marché tunisien, et annonce la nomination d’un nouveau directeur général.

Trente-cinq ans après son implantation en Tunisie, MAWDY SERVICES Tunisie célèbre un parcours marqué par une croissance continue, une capacité permanente d’innovation et un leadership solidement établi sur le marché national de l’assistance.

Aujourd’hui, MAWDY SERVICES Tunisie traite près de 129 000 dossiers d’assistance par an, gère 364 000 appels via son centre de contacts et emploie plus de 90 collaborateurs, contre seulement sept lors des premières années d’activité. Son chiffre d’affaires a plus que triplé au cours des deux dernières décennies.

Au-delà du marché national, la filiale tunisienne constitue aujourd’hui la base opérationnelle du groupe MAPFRE pour l’Afrique. Depuis Tunis, son centre de contacts coordonne les prestations destinées aux assurés du groupe, de Ras Angela en Tunisie jusqu’au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud.

À cette occasion, M. Zigor Diez Gamboa, président du conseil d’administration de MAWDY SERVICES Tunisie, a déclaré : MAWDY a considérablement évolué grâce à la transformation digitale, en développant des solutions innovantes et des capacités digitales de pointe qui apportent de la valeur à ses partenaires et à ses clients. Aujourd’hui, c’est une multinationale présente dans 23 pays en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Elle emploie plus que 2500 personnes.

Mawdy fait partie du groupe Mapfre, une entreprise internationale spécialisée dans l’assurance, la réassurance, l’assistance et les solutions financières. Mapfre se classe au sixième rang des plus grands assureurs européens en termes de chiffre d’affaires, et emploie plus de 30 000 personnes dans le monde.

Une aventure née d’une vision pionnière

L’histoire de l’entreprise remonte à 1987, lorsque le président historique du groupe MAPFRE, Ignacio H. de Larramendi, découvre la Tunisie à l’occasion d’un voyage d’incentive. Convaincu du potentiel du pays, il décide d’y implanter une activité d’assistance. La Tunisie devient ainsi, dès 1991, le deuxième pays d’implantation internationale du groupe espagnol après le Portugal. L’entreprise démarre alors une activité totalement nouvelle sur le marché tunisien.

Slim Maaoui, premier directeur général de la société, se souvient : « Nous avons démarré avec des moyens très modestes autour d’un contrat signé avec American Express. L’infrastructure de l’époque était limitée, avec seulement deux plateformes de remorquage à Tunis, et les clients étaient encore peu familiarisés avec les contrats d’assistance. »

Une croissance portée par l’innovation

Au fil des années, MAWDY SERVICES Tunisie a accompagné toutes les évolutions du secteur. Dès les années 2000, l’entreprise engage sa transformation numérique afin d’améliorer la rapidité et la qualité de ses interventions. Son savoir-faire lui permet également d’exporter son expertise avec des implantations et des expériences réussies en Libye, en Algérie ainsi qu’en Égypte.

Souheil Ben Halima, qui a dirigé l’entreprise pendant 30 ans, de 1996 à 2026, souligne : « La confiance que nous a accordé le marché dès nos débuts s’est renforcée au fil des années, parallèlement aux progrès technologiques et au développement de nos réseaux de partenaires. Grâce à l’engagement de nos équipes et aux technologies de pointe développées par MAPFRE, nous réalisons aujourd’hui près de 80 % de nos prestations en moins d’une heure. »

D’Afrique Assistance à MAWDY SERVICES

L’année 2025 a marqué une étape importante avec l’adoption de la nouvelle identité MAWDY SERVICES Tunisie, en remplacement de la dénomination historique Afrique Assistance. Cette évolution a accompagné la transformation mondiale de MAWDY (MAPFRE Worldwide Digital Solutions), anciennement MAPFRE Asistencia, spécialiste international de l’assistance.

Une nouvelle gouvernance pour préparer l’avenir

À compter du 1er juillet 2026, M. Moez Bargaoui prend la direction générale de MAWDY SERVICES Tunisie en remplacement de M. Souheil Ben Halima qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Entré dans l’entreprise en 2002 au sein d’Afrique Assistance, M. Bargaoui poursuit ensuite une carrière de près de vingt ans dans les pays du Golfe, notamment à Dubaï et à Bahreïn.

À cette occasion, il déclare : « Mon engagement sera de poursuivre le développement de l’entreprise en m’appuyant sur les compétences des équipes en place. Je mettrai également à profit l’expérience acquise durant vingt années dans les pays du Golfe afin de développer de nouveaux services avec l’ensemble de nos partenaires et d’accompagner les nouvelles attentes du marché. »

Forte de ses 35 années d’expérience, de l’appui technologique et international du groupe MAPFRE et de son ancrage historique en Tunisie, MAWDY SERVICES Tunisie entend poursuivre sa stratégie d’innovation et conforter son rôle de référence de l’assistance sur le marché tunisien et africain.

Les principaux clients de MAWDY SERVICES Tunisie sont les compagnies d’assurances, les agences de voyages, les banques, les opérateurs de télécommunications, les enseignes de grande distribution ainsi que les concessionnaires automobiles. La marque est notamment reconnaissable à sa flotte de véhicules de remorquage arborant sa livrée rouge caractéristique.