Acteur de référence de l’assurance vie en Tunisie, HAYETT Assurances propose des solutions d’épargne et de prévoyance adaptées aux besoins des familles tunisiennes. Parmi ses offres, le produit NAJAH se positionne comme une solution dédiée à la préparation des études des enfants, en combinant épargne progressive, protection et avantages fiscaux.

C’est dans ce cadre que nous avons rencontré Madame Souad, souscriptrice du contrat NAJAH, qui revient sur une décision qu’elle considère aujourd’hui comme déterminante dans sa vie de mère.

Lorsque nous rencontrons Madame Souad, le ton est posé, le regard confiant. Dès les premières minutes de l’échange, elle revient sur une décision qu’elle considère aujourd’hui comme déterminante dans sa vie de mère : anticiper très tôt l’avenir de son fils.

« Au début, j’avoue que j’étais hésitante », confie-t-elle d’emblée. « Chez nous, en Tunisie, l’assurance vie n’est pas encore un réflexe. Je ne savais pas vraiment comment m’y prendre ni vers qui me tourner. »

C’est une discussion avec un membre de sa famille vivant à l’étranger qui va faire évoluer sa perception.

« Une proche m’a expliqué qu’elle avait déjà mis en place un programme d’épargne pour ses enfants. Tout était organisé à l’avance pour leurs études. Ça m’a vraiment fait réfléchir… »

Encouragée par cet exemple, Madame Souad décide alors de chercher une solution similaire en Tunisie et c’était le contrat Najeh de HAYETT Assurances.

À l’époque, Souad avait 35 ans et son fils Amine seulement 4 ans. Elle décide alors de franchir le pas.

« Je voulais être tranquille. Je savais que les années passent vite et que les dépenses liées aux études peuvent devenir lourdes. Je ne voulais pas attendre. »

Elle choisit de constituer une bourse mensuelle de 500 dinars pendant 4 ans, à partir des 19 ans de son fils. Mais ce qui a véritablement orienté son choix, c’est la sécurité offerte en cas d’imprévu.

« Je me posais toujours la même question : et s’il m’arrivait quelque chose ? Je voulais être certaine que mon fils serait protégé quoi qu’il arrive. »

Elle s’assure que, même en cas d’aléas de la vie, Amine pourrait bénéficier d’un soutien financier.

« Savoir qu’il pourrait recevoir immédiatement une partie de la bourse m’a énormément rassurée. C’est une vraie tranquillité d’esprit »

Aujourd’hui, avec le recul, Madame Souad parle de ce choix avec sérénité et satisfaction.

« Franchement, je suis heureuse d’avoir pris cette décision à temps. Aujourd’hui, je sais que les études de mon fils sont assurées et qu’il pourra avancer sans pression. »

Elle souligne également un aspect important : l’optimisation financière du contrat.

« Je paie de 125,650 dinars par mois, mais grâce aux avantages fiscaux, j’économise 43,080 dinars. Au final, le coût réel est d’environ 76,586 dinars par mois. C’est beaucoup plus accessible qu’on ne le pense. »

Pour elle, il ne s’agit pas seulement d’un placement financier, mais d’un véritable engagement.

« Aujourd’hui, je suis apaisée. Mon fils pourra se concentrer sur ses études, et moi je sais que j’ai fait le nécessaire pour son avenir. Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une seconde. »

Derrière ce témoignage, se dessine l’histoire d’une mère qui a choisi d’agir aujourd’hui pour offrir à son enfant la liberté de réussir demain.

Engagée à accompagner durablement les familles dans leurs projets d’avenir, HAYETT Assurances met à la disposition des parents ses conseillers dédiés pour un accompagnement personnalisé, joignables au 82 100 002, et les encourage à consulter le site officiel www.hayett.tn afin de demander un devis et découvrir l’ensemble des avantages de la solution NAJAH.