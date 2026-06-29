L’une des affiches les plus attendues de ces seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 oppose les Pays-Bas au Maroc. Deux équipes toujours invaincues depuis le début de la compétition et qui ont montré des arguments solides durant la phase de groupes.

Finalistes du dernier carré au Qatar il y a quatre ans, les Pays-Bas confirment leur statut de sérieux outsider. Les Néerlandais ont terminé en tête de leur groupe grâce à un parcours globalement maîtrisé, marqué par un match nul contre le Japon (2-2), puis deux victoires convaincantes face à la Suède (5-1) et la Tunisie (3-1). L’attaque s’est particulièrement illustrée, notamment avec Brian Brobbey, devenu une option offensive décisive.

En face, le Maroc poursuit sur sa dynamique impressionnante depuis sa demi-finale historique. Les Lions de l’Atlas ont assuré leur qualification en restant solides tout au long de la phase de groupes, avec notamment un nul face au Brésil (1-1), une victoire contre l’Écosse (1-0) et un succès face à Haïti (4-2), malgré quelques moments de fragilité défensive.

Diffusion du match

Le match Pays-Bas – Maroc se jouera dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juin, avec un coup d’envoi prévu à 02h00.

La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1.