La 16ème édition de “La Semaine de la Mer”, organisée par le WWF Afrique du Nord se tiendra à Mahdia en Tunisie, du 13 au 18 juillet 2026.

D’après le WWF Afrique du Nord, ce stage, conçu comme une école d’été, rassemble des étudiants et des jeunes chercheurs en biologie et environnement marin, pour une formation pratique de prospection, d’échantillonnage et d’interprétation sur l’écosystème marin et côtier dans une approche de protection de la biodiversité et des habitats.

Le stage est organisé en camp fermé avec un encadrement permanent assuré par des enseignants universitaires et des chercheurs spécialistes (prospections et échantillonnages en mer, travaux de laboratoire, taxonomie, traitement des données et cartographie…)

Les participants auront l’occasion d’assister à des conférences spécialisées, de prendre part à des ateliers interactifs et à des activités de terrain, ainsi que d’échanger leurs expériences avec des chercheurs, des experts et des professionnels du secteur.

La Semaine de la mer constitue également un espace de communication et de coopération entre les différents acteurs du secteur maritime, contribuant ainsi à renforcer le partage des connaissances et à encourager l’innovation en vue de protéger les écosystèmes marins et de préserver les richesses naturelles.

Cet événement est organisé en collaboration avec l’Institut national agronomique de Tunisie (INAT), le Centre d’Etudes et de Formation “Okianos” et la GIZ.