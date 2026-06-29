La billetterie de la 60e édition du Festival International de Hammamet (FIH) ouvrira le dimanche 28 juin 2026 à partir de 13h00, exclusivement sur sa plateforme numérique, a annoncé la direction du festival.

Dans un communiqué publié samedi, le comité d’organisation a indiqué que la vente des billets s’effectuera uniquement en ligne sur le site officiel de l’événement. Les spectateurs sont invités à s’y connecter dès le lancement pour effectuer leurs réservations. Les transactions électroniques sécurisées seront accessibles par cartes bancaires et postales.

Cette édition anniversaire se tiendra du 11 juillet au 13 août 2026. Le programme artistique, dévoilé samedi matin, réunit une sélection de productions tunisiennes ainsi que des spectacles d’artistes arabes et internationaux.

Placée sous le slogan « Endless Memories », cette 60e édition prévoit 32 spectacles en provenance de 12 pays (Tunisie, Liban, Palestine, États-Unis, Mali, Espagne, Portugal, Cuba, Turquie, Maroc, Algérie et Italie).

Les tarifs des soirées varient entre 25 et 100 dinars. Les pièces théâtrales « Les fugueuses » de Wafa Taboubi et « Labes » de Selim Ben Safia sont proposées au prix de 25 dinars. Les concerts de Nostaljica (Mehdi Mouelhi) sont affichés à 40 dinars, tandis que la prestation de Big Daddy Wilson est fixée à 50 dinars.

Les soirées de Yasmine Hamdan, Bebe, ainsi que le projet collaboratif de Noor et Selim Arjoun sont quant à elles accessibles à 60 dinars. Pour les spectacles de Gnawa Diffusion, Joseph Attieh et Faraj Suleiman, le prix des billets s’élève à 80 dinars.

Enfin, les représentations de l’artiste libanaise Yara et du musicien tunisien Dhafer Youssef atteignent le tarif maximum de 100 dinars.

Fondé en 1964, le festival conserve sa vocation internationale en programmant des artistes issus de divers horizons géographiques. La sélection de cette année explore une grande variété de genres musicaux, allant du jazz, du blues, du fado et du rock alternatif à la musique africaine, aux sonorités cubaines ou électroniques, en passant par le tarab et l’arabe contemporain.

L’amphithéâtre de plein air du Centre culturel international de Hammamet, situé en bord de mer, dispose d’une capacité d’accueil de 1 100 spectateurs.