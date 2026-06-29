Le groupe allemand, Deltec group, spécialisé dans les services de fabrication électronique (EMS), vient de racheter pour un montant de 1,3 Million d’euros, une filiale off shore du groupe suisse Cicor digital, spécialiste mondial de la microélectronique.

A l’origine de cette opération, la décision de Cicor Digital de quitter son site à Borj Cedria (sud de Tunis) pour s’implanter au Maroc dans le cadre d’un plan de restructuration mobilisant un investissement de 200 millions de dirhams.

Objectif : consolider son ancrage africain et doubler sa capacité de production locale dédiée aux dispositifs médicaux de haute technologie.

Quant au groupe allemand Deltec, sa direction projette à travers le rachat de l’entreprise suisse atteindre moult objectifs.

Il s’agit d’entamer une nouvelle étape dans le développement de DELTEC. qui entend renforcer sa présence sur les marchés internationaux tout en élargissant son offre industrielle.

Pour le groupe, ce rachat va lui permettre d’évoluer d’un simple fabricant électronique vers un fournisseur global de systèmes et de solutions industrielles. Dans cette perspective, le groupe met en avant les avantages de son organisation internationale, notamment une meilleure résilience des chaînes d’approvisionnement, un accès élargi aux capacités de production du réseau et une plus grande flexibilité pour répondre à des projets de différentes tailles.

Toujours selon la littérature mise à la disposition des médias, Pour Deltec group, le site de Borj Cédria apporte des compétences complémentaires à ses activités traditionnelles d’assemblage de cartes électroniques. L’usine tunisienne dispose notamment d’expertises dans l’assemblage de câbles, l’injection plastique ainsi que la fabrication de modules et de produits finis.

La transaction, finalisée, le 15 juin 2026, par Carsten Ellermeier, propriétaire et directeur général de Deletec, permet l’intégration d’environ 100 employés tunisiens au sein du réseau industriel international du groupe allemand. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement de

Pour l’industrie tunisienne, cette reprise permet de préserver l’activité du site ainsi que ses emplois qualifiés, tout en maintenant l’intégration de l’usine dans les chaînes de valeur mondiales du secteur électronique.

ABS