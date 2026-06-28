Ralf ⁠Rangnick, sélectionneur de l’Autriche, a raillé les soupçons d’entente entre son équipe et l’Algérie à l’issue de leur spectaculaire match nul ‌3-3 pour leur dernier match ‌de poule à la Coupe ‌du monde de football, un résultat qui les qualifie toutes les deux pour les seizièmes de finale.

Preuve ⁠en est aux yeux du technicien allemand les deux buts inscrits coup sur coup dans les arrêts de jeu, d’abord par le capitaine algérien Riyad Mahrez qui a cru donné une victoire 3-2 à son ⁠équipe à la 93e minute avant l’égalisation du remplaçant autrichien Sasa Kalajdzic quasiment sur la dernière ⁠action du match.

“Dans ce match, quand on a un score de 3-3, personne ne peut supposer qu’il s’agissait d’un accord, surtout avec ce que nous avons vu pendant les 90 dernières secondes”, a dit Ralf Rangnick.

“َA trois minutes de la fin, si quelqu’un avait prédit ce qui allait se passer, on l’aurait pris pour un fou”, a-t-il ajouté.

“Je suis entraîneur depuis une quarantaine d’années et je ne me souviens même pas d’un match avec ‌un déroulement aussi spectaculaire et une trajectoire aussi inattendue.

“La plupart des gens s’attendaient à un 0-0 ou un 1-1, et au bout ⁠du compte, c’est 3-3. C’est incroyable. C’est la folie ‌dans les vestiaires. Si Alfred Hitchcock avait écrit un tel scénario, j’aurais probablement dit qu’il était complètement fou.”

Ralf Rangnick a aussi souligné que les deux équipes avaient continué à jouer et à tenter de marquer avant même le but de Riyad Mahrez.

“Tous ceux qui ont regardé le match pendant ‌les 15 dernières minutes savent bien qu’il ⁠n’y avait aucun signe indiquant que les joueurs cherchaient absolument un match nul”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’ils voulaient gagner.”