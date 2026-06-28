Le sélectionneur argentin ⁠Lionel Scaloni a dit ne plus avoir de ​mots pour qualifier les performances de Lionel Messi, devenu samedi le premier ​joueur à marquer lors de sept matches consécutifs ‌de Coupe du monde lors de la victoire 3-1 de ‌l’Argentine contre la Jordanie.

Laissé sur le banc ‌en début de match, l’Argentine étant déjà qualifiée pour les seizièmes de finale, Lionel Messi est entré à l’heure de jeu au Dallas ⁠Stadium et a marqué sur un coup franc à la 80e minute, prolongeant ainsi une série de buts lui permettant de battre le record qu’il partageait avec le Français Just Fontaine et ​le Brésilien Jairzinho.

“C’est un peu gênant quand on me pose cette question et que je ne sais pas quoi ⁠répondre”, a déclaré Lionel Scaloni, une nouvelle fois interrogé après le match sur la performance de son capitaine.

“Aujourd’hui, il aurait pu jouer 90 ⁠minutes et, sans vouloir dénigrer notre adversaire, il a voulu laisser du temps de jeu à ses coéquipiers et se ménager pour la suite. Il ne se préoccupe pas tant que ça des statistiques dont tout le monde parle. Le seul mot qui me vient à l’esprit, c’est que je suis surpris.”

Le but de Lionel Messi a scellé une victoire globalement tranquille pour les champions du monde en titre, qui menaient de deux buts à ​la mi-temps grâce à un coup-franc de Giovani Lo Celso et un penalty de Lautaro Martinez.

Ces buts étaient les premiers que Lionel Messi n’ait pas marqués pour l’Argentine lors de cette Coupe du monde, ‌avant que l’attaquant de 39 ans ne porte son total à six réalisations depuis le début du tournoi, en tête du classement des buteurs.

Lionel Scaloni avait procédé à neuf changements dans son ⁠11 de départ et il s’est dit satisfait des performances de ses habituels remplaçants.

“Je tire ‌un bilan très positif, d’autant plus que j’ai pu faire jouer tous les joueurs, ce qui était un objectif que nous nous étions toujours fixé”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’ils méritent tous de profiter d’une Coupe du monde et de jouer dans une Coupe du monde et nous avons pu leur offrir du temps de jeu. Je trouve qu’ils ont plutôt bien joué dans un match difficile. Ils m’ont prouvé aujourd’hui que je ‌peux compter sur eux.”

L’Argentine affrontera le Cap-Vert en ⁠seizièmes de finale à Miami et Lionel Scaloni a assuré qu’il ne sous-estimerait pas cet adversaire, novice à ce stade de la compétition.

“D’après ce que j’ai vu, je ne suis pas surpris”, a ‌dit le sélectionneur argentin au sujet de la qualification du Cap-Vert en seizièmes de finale. “C’est une bonne équipe, qui a donné du fil à retordre aux trois adversaires qu’elle a affrontés.”

“L’Espagne n’a pas réussi à ‌les battre, ⁠l’Uruguay non plus. C’est une équipe qui joue vite, qui joue bien avec un niveau élevé. Je peux vous garantir que ce sera un adversaire qui va nous rendre la tâche difficile.”