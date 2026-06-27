Le Commissariat Régional au Développement Agricole de Kébili (CRDA) vient de lancer un appel d’offres international pour le forage de 4 puits géothermiques très profonds à Latilet de Jemna à Kébili-sud (2100 mètres), Ras Al Ain à Kébili-ville (2600 mètres), au centre de l’oasis de Douz (2000 mètres) et à Limagues à Kébili-nord (1800 mètres).

Le chef de service des ressources hydrauliques au CRDA, Sofiène Ayadi a indiqué à l’Agence TAP que ce projet vise à renforcer les réseaux d’irrigation et à promouvoir l’agriculture oasienne dans la région.

Des travaux seront, également, entamés au niveau de quatre anciens puits profonds à El Atilet, à Ras Al Ain, au centre de l’oasis de Douz et à l’oasis de Douz, a ajouté Ayadi.

Par ailleurs, 9 nouveaux puits dont 7 très profonds (plus de 2000 mètres) seront construits, dans le cadre du projet d’infrastructure hydraulique des oasis du sud tunisien « PIHOS », financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et réalisé par des entreprises étrangères.

Ainsi le nombre de puits très profonds au gouvernorat de Kébili devrait passer à 11, ce qui permettre de couvrir les besoins des oasis en eau à hauteur de 70%, selon la même source.