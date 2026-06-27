Une séance de travail s’est tenue, vendredi, au siège du gouvernorat du Kef, consacrée aux procédures de mise en œuvre du programme national de construction de logements sociaux.

Ces logements seront réalisés par des promoteurs immobiliers publics et cédés aux ménages à revenus modestes et moyens via les mécanismes de location-vente et de vente par tranches, ainsi que par l’aménagement de parcelles sociales.

La réunion a d’emblée débouché sur des résultats tangibles. Une liste préliminaire de terrains domaniaux a été dressée pour la région. Plusieurs parcelles ont été inspectées sur le champ.

Les délégations doivent accélérer les visites de terrain pour finaliser au plus vite les études, a insisté le gouverneur de la région, rappelant que chaque semaine perdue retarde l’accès des familles kéfoises à un toit digne.

Il a affirmé que la politique sociale de l’État en matière de logement vise à concrétiser le droit au logement décent en tant que droit constitutionnel, à travers des mécanismes pratiques adaptés aux besoins des familles à revenus modestes et moyens.

Le gouverneur a en outre rappelé que ce programme traduit l’engagement irréversible de l’État à instaurer la justice sociale et à préserver la dignité du citoyen.

Pour cela, toutes les directions régionales doivent coordonner leurs ressources techniques sans exception. Aucun obstacle bureaucratique n’est toléré. L’urgence sociale commande une exécution rigoureuse et rapide du programme, a martelé le gouverneur de la région.