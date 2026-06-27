L’équipe ⁠de France a ​signé vendredi un succès autoritaire sur ​la Norvège (4-1) grâce au triplé ‌d’Ousmane Dembélé ‌pour assurer la ‌première place du groupe I à l’issue de la phase de ⁠poules de la Coupe du monde.

Alors qu’un match nul suffisait aux ​Bleus pour conserver la tête du groupe, à la ⁠faveur d’une différence de buts favorable, ils ont conclu le ⁠premier tour par une troisième victoire en autant de matches, ce que seuls leurs glorieux aînés de 1998 avaient réussi sur la route de leur premier sacre mondial.

Déjà buteur contre ​l’Irak (3-0) lundi, Ousmane Dembélé a marqué cette rencontre décisive de son empreinte. Il ‌n’a eu besoin que de 32 minutes pour inscrire son premier triplé en équipe de ⁠France (7e, 20e, 32e).

Désiré Doué ‌a parachevé le succès tricolore dans le temps additionnel (90e+4).

La Norvège, qui avait décidé de faire largement tourner son effectif, a seulement marqué par Thelo Aasgaard (21e), moins d’une minute après le deuxième ‌but d’Ousmane Dembélé.

L’équipe de ⁠France, dirigée vendredi par Guy Stéphan en l’absence de Didier Deschamps, endeuillé, jouera son ‌seizième de finale mardi à New York contre un troisième de groupe qui reste à identifier, tandis que la ‌Norvège ⁠défiera la Côte d’Ivoire le même jour.