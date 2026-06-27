Le Sénégal a largement dominé l’Irak (5-0), réduit à dix dès la 13e minute, vendredi lors de la troisième et dernière journée du groupe I de la Coupe du monde, et conserve une chance de qualification pour les seizièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes.

Habib Diarra a rapidement ouvert le score (4e), avant que les Lions de la Teranga ne fassent la différence après la pause grâce à Ismaïla Sarr (56e), auteur de son troisième but dans le tournoi, au remplaçant Pape Gueye, qui a signé un doublé sur deux frappes lointaines (59e, 71e), puis à Iliman Ndiaye (82e).

Avec cette victoire, le Sénégal termine troisième de son groupe avec trois points et une différence de buts de +2, un bilan qui lui permet de rester en course pour l’une des huit places réservées aux meilleurs troisièmes, en attendant les derniers matches des autres groupes.

L’Irak, qui disputait sa première Coupe du monde depuis 1986, quitte en revanche la compétition sans le moindre point.

Les Irakiens ont vu leur tâche se compliquer dès la 13e minute lorsque le défenseur Rebin Sulaka a été expulsé pour avoir annihilé une occasion manifeste de but sur Sadio Mané. D’abord averti d’un carton jaune, il a finalement été exclu après intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), l’arbitre anglais Anthony Taylor revenant sur sa décision initiale.

Malgré leur supériorité numérique, les Sénégalais ont dû attendre la seconde période pour creuser l’écart. Servi par Lamine Camara après une récupération haute, Ismaïla Sarr a doublé la mise avant que Pape Gueye, tout juste entré en jeu, ne marque à deux reprises d’impressionnantes frappes de loin.

Iliman Ndiaye a parachevé le succès sénégalais en inscrivant le cinquième but à la 82e minute.