La Banque tunisienne de solidarité (BTS) annonce le lancement d’une plateforme en ligne au profit de ses clients ayant des dettes non remboursées depuis plus de 10 ans jusqu’au 31 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 70 de la loi de finances de l’année 2026 relatives à la restructuration des dettes des clients dues à la banque, afin d’enregistrer les demandes de bénéfice de ce mécanisme spécifique.

Dans un communiqué publié, la BTS a précisé que les clients concernés peuvent présenter leurs demandes soit à distance via la plateforme en ligne disponible sur le site officiel de la banque, qui permet d’enregistrer les demandes de bénéfice de la mesure de rééchelonnement ou soit directement auprès des agences de la Banque, en remplissant un formulaire de demande.

Les services de la banque se chargent d’examiner les demandes remplissant les conditions légales stipulées par l’article 70 de la loi de finances de l’année 2026, et d’informer leurs auteurs de l’issue de leur dossier.

La BTS appelle tous les clients voulant bénéficier de cette mesure à déposer leur demande avant le 31 décembre 2026, que ce soit via la plateforme en ligne ou directement dans les différentes agences de la banque.