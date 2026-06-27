Le centre de vacances et de loisirs pour enfants à Hammamet a accueilli, jeudi 25 juin courant, la première session de formation sur “les leaders de demain”, organisée par l’observatoire national des droits de l’enfant, avec la participation de délégations d’enfants et de jeunes de cinq gouvernorats à savoir la Manouba, Béja, Kairouan, Médenine et Sfax.

Cette session de formation, qui se poursuivra durant trois jours, vise à préparer les jeunes et à leur fournir les outils et les connaissances nécessaires pour diriger des initiatives sur le développement et l’environnement dans leurs régions, dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir la participation des enfants à la vie publique et former de jeunes leaders aptes à relever les défis contemporains, notamment les défis environnementaux, selon un communiqué du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

Le premier jour a été consacré à l’enracinement des droits et au renforcement des compétences en leadership à travers des débats et des ateliers interactifs sur “les droits et les devoirs des enfants”.

Les participants ont pris connaissance des conventions internationales et de la législation nationale et des compétences favorisant la communication, la résolution des conflits et la gestion du stress, ainsi que les caractéristiques du leadership positif.

Le deuxième jour a été axé sur la sensibilisation environnementale et l’élaboration des projets régionaux, à travers le thème de la durabilité et de la sensibilisation environnementale. Un programme sur “l’empreinte écologique” (Ecological Footprint) a été présenté pour mesurer l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles.

Cette session a été marquée par des discussions sur “les comportements environnementaux” et l’adoption de modes de vie quotidiens amis de l’environnement.

Les travaux du vendredi se sont poursuivis par des ateliers pratiques où les participants ont élaboré des projets environnementaux et sociétaux innovants, conçus pour s’adapter aux caractéristiques et aux besoins locaux de leurs gouvernorats.

Cette session de formation, qui a été dirigée par des spécialistes dans le domaine de l’enfance et du leadership, et des représentants du ministère de l’environnement, s’est achevée par la présentation des projets élaborés par les participants.