Le nombre dâ€™Ã©tudiants ayant obtenu le statut dâ€™Ã©tudiant entrepreneur Ã lâ€™UniversitÃ© de Manouba, a atteint 85 au titre de lâ€™annÃ©e universitaire en cours.

Ils se rÃ©partissent entre 46 Ã©tudiants entrepreneurs dÃ©butants, 36 Ã©tudiants entrepreneurs innovants et 3 Ã©tudiants crÃ©ateurs dâ€™entreprise, selon les diffÃ©rents niveaux de progression de ce statut, annoncÃ©s jeudi lors de la quatriÃ¨me Ã©dition de la manifestation “Lâ€™Ã‰tudiant entrepreneur” organisÃ©e par lâ€™UniversitÃ© de Manouba.

La directrice du PÃ´le “Ã‰tudiant entrepreneur”, Chiraz Bassoumi, a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP que cette nouvelle Ã©dition a enregistrÃ© 269 candidatures provenant de 10 Ã©tablissements universitaires, en hausse par rapport aux Ã©ditions prÃ©cÃ©dentes.

Lâ€™Ã‰cole SupÃ©rieure dâ€™Ã‰conomie NumÃ©rique (ESEN) et lâ€™Ã‰cole SupÃ©rieure de Commerce de Tunis (ESCT) arrivent en tÃªte des Ã©tablissements en nombre dâ€™Ã©tudiants entrepreneurs, reprÃ©sentant Ã elles seules 50% de lâ€™effectif total.

Elle a prÃ©cisÃ© que 90% des projets prÃ©sentÃ©s portent sur les domaines de lâ€™intelligence artificielle et des technologies, la majoritÃ© des Ã©tudiants ayant optÃ© pour le dÃ©veloppement dâ€™applications intelligentes dans divers secteurs et spÃ©cialitÃ©s.

Cette orientation est en phase avec lâ€™engagement de lâ€™UniversitÃ© de Manouba, qui a obtenu en 2024 lâ€™accrÃ©ditation de premiÃ¨re universitÃ© entrepreneuriale en Afrique et au Moyen-Orient, selon la mÃªme source.

Elle a Ã©galement soulignÃ© que le nombre dâ€™Ã©tudiants intÃ©grÃ©s au PÃ´le Ã‰tudiant entrepreneur est passÃ© de 18 lors de la premiÃ¨re Ã©dition en 2022 Ã 191 Ã©tudiants ayant obtenu le statut national dâ€™Ã©tudiant entrepreneur toutes Ã©ditions confondues.

La cÃ©rÃ©monie de distinction des Ã©tudiants entrepreneurs sâ€™est dÃ©roulÃ©e sous la supervision du recteur de lâ€™UniversitÃ© de Manouba, Ameur Cherif, en prÃ©sence de plusieurs acteurs de lâ€™Ã©cosystÃ¨me national de lâ€™entrepreneuriat et de lâ€™innovation, ainsi que dâ€™experts, de spÃ©cialistes et de reprÃ©sentants des structures dâ€™appui et de financement.

Ã€ cette occasion, plusieurs interventions ont portÃ© sur lâ€™entrepreneuriat, lâ€™innovation, les mÃ©canismes de financement et dâ€™accompagnement des start-up, les nouveautÃ©s du rÃ©gime de lâ€™entrepreneur individuel ainsi que sur le concept de lâ€™innovation ouverte.