La manifestation « Live Djerba » (Aïch Djerba) a été lancée jeudi soir sur l’île de Djerba, à l’initiative d’un collectif de jeunes réunissant plusieurs associations et acteurs de la société civile autour de l’association Djerba Insolite.

Organisé dans le cadre du projet « Djerba, terre d’expériences immersives », avec le soutien de l’initiative “Destination Durable Tunisied” et du programme “Rencontres Authentiques”, l’événement entend promouvoir l’île à travers une approche immersive et innovante, fondée sur la valorisation de son patrimoine, de ses savoir-faire et de ses traditions locales.

Cette manifestation, qui se déroule sur trois jours, vise à promouvoir Djerba à travers une approche immersive et innovante, offrant aux visiteurs des expériences interactives mettant en valeur le patrimoine, les savoir-faire artisanaux et la gastronomie de l’île, a indiqué Seifallah Ben Hlel, membre du comité d’organisation.

Le programme met en valeur les traditions séculaires de l’île, la richesse de son héritage culturel, ses métiers d’art et ses sites historiques.

À l’occasion du lancement de l’événement, le site hôte s’est transformée en marché solidaire réunissant des artisans venus exposer leurs créations.

Des ateliers vivants ont permis au public de découvrir les techniques du tissage des tapis, de la broderie, du tissage traditionnel, du travail des fibres de palmier ainsi que de la poterie, en tant que de savoir-faire transmis de génération en génération.

L’événement propose également un parcours de découverte des produits du terroir, à travers des dégustations d’huile d’olive vierge, de produits biologiques et de spécialités culinaires locales.

La programmation prévoit, en outre, une randonnée cycliste baptisée « Doulicha » dans les rues de Houmt Souk, destinée à faire découvrir l’histoire de la ville, son architecture et les civilisations qui s’y sont succédé.

Une randonnée pédestre de 10 kilomètres est également organisée au cœur de l’île, permettant d’explorer plusieurs mosquées historiques et d’autres sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Une application ludique sur smartphone vient compléter cette expérience en proposant un parcours interactif mêlant culture, sport et aventure.

Les visiteurs pourront également découvrir le patrimoine maritime de Djerba à travers une démonstration de pêche traditionnelle aux zraïb, leur offrant un aperçu des techniques ancestrales et du savoir-faire des pêcheurs de l’île.