Le défenseur anglais ​Reece James n’a ‌pas participé ‌à l’entraînement ‌vendredi, à la veille du match de Coupe du ⁠monde contre le Panama, a annoncé la Fédération anglaise ​de football, précisant qu’il suivait un programme ⁠individualisé.

L’arrière droit de 26 ans s’est blessé ⁠aux ischio-jambiers mardi lors du match nul contre le Ghana (0-0). Il est ainsi incertain pour le dernier match de la phase de ​groupes, samedi, dans le New Jersey.

Reece James est un joueur clé ‌sous les ordres du sélectionneur Thomas Tuchel. Il était titulaire ⁠lors des deux premiers ‌matches de l’Angleterre dans cette Coupe du monde.

L’Angleterre occupe la tête du groupe L grâce à une meilleure différence de buts que ‌le Ghana et ⁠devance d’un point la Croatie, qu’elle a battue lors de son ‌entrée en lice (4-2). Le Panama est dernier du groupe avec zéro ‌point.