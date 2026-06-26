La Tunisie a remporté, jeudi, la première place de la compétition internationale des huiles d’olive extra vierges des États-Unis, «United States International Olive Oil Competition » (USIOOC), organisée, en ligne, par le groupe suédois « Global International Olive Oil Competitions» (GIOOC), devançant ainsi la Grèce et l’Italie.

Elle a, ainsi, raflé 55 médailles au total, réparties entre 38 médailles d’or dans la catégorie qualité, 3 médailles d’argent dans cette même catégorie, ainsi que 10 médailles d’or dans la catégorie santé, outre 3 médailles d’or pour la catégorie huile aromatisée et une médaille d’argent dans la même catégorie.

Cette édition a réuni près de 150 échantillons, présentés par des producteurs représentants 14 pays, à savoir la Tunisie, la Turquie, l’Espagne, la Grèce, le Liban, les USA, l’Arabie Saoudite, l’Italie, le Maroc, la France, Oman, le Portugal, la Croatie et l’Algérie, a fait savoir le groupe dans un communiqué publié vendredi.

Le jury a été composé de 12 experts provenant notamment de la Tunisie, d’Italie, de l’Espagne de la Grèce, de la Turquie et du Maroc.

Ces résultats confirment l’excellence des huiles d’olive tunisiennes, la richesse des terroirs du pays et le savoir-faire remarquable des producteurs tunisiens, a indiqué le groupe.

Le groupe suédois GIOOC, spécialisé dans l’organisation de compétitions internationales de l’huile d’olive vierge extra, œuvre à faire rayonner les meilleures huiles d’olive vierge extra et d’accompagner les producteurs des cinq continents dans leur positionnement mondial.

Il organise chaque année, quatre grandes compétitions internationales d’huile d’olive extra vierge, à savoir: « The Afro-Asian International Olive Oil Competition » (AAIOOC) à Abu Dhabi, « The European International Olive Oil Competition » (EIOOC) en Suisse, « The Scandinavition International Olive Oil Competition » (SIOOC) à Stockholm « The United States International Olive Oil Competition (USIOOC) à Miami.