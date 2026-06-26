La première édition du “Grand Prix de l’Efficacité Énergétique” sera officiellement lancée lors d’une conférence de presse, le lundi 29 juin 2026, au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) à Tunis.

Cette initiative nationale inédite vise à récompenser et valoriser les meilleures pratiques des entreprises en matière de rationalisation de la consommation d’énergie et de réduction de l‘empreinte carbone.

La conférence de presse permettra de dévoiler les objectifs, les catégories cibles et la méthodologie d’évaluation de ce prix. Face aux défis climatiques et aux exigences des marchés internationaux, cette initiative ambitionne de mettre en lumière les acteurs économiques ayant adopté des solutions innovantes et des pratiques durables, contribuant ainsi au renforcement de la gouvernance environnementale.

Cette édition bénéficie du parrainage exclusif de la société publique AGIL Énergie. Elle est également soutenue stratégiquement par l’UTICA et s’appuie sur l’expertise de plusieurs institutions nationales spécialisées, dont l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (PACKTEC), le Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME), et le Centre de recherches en technologies de l’énergie (CNRTE).

S’inscrivant dans le cadre de l’accompagnement de la transition énergétique en Tunisie, ce prix se veut un mécanisme d’incitation à l’investissement dans l’efficacité énergétique.

Il vise à instaurer une culture d’évaluation objective et de transparence, à encourager l’échange des bonnes pratiques et, in fine, à renforcer la compétitivité du tissu économique tunisien sur la scène internationale.