À l’occasion du 70ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon en 1956, le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti et son homologue japonais Motegi Toshimitsu ont échangé des messages de félicitations, mettant en exergue la profondeur des liens historiques unissant les deux pays amis, fondés sur le respect mutuel, la confiance, la solidarité, la coopération et le partenariat.

Les deux ministres ont exprimé leur grande satisfaction quant au niveau remarquable atteint par les relations d’amitié entre les deux pays ainsi qu’aux progrès enregistrés dans les domaines de la coopération économique, scientifique et technologique.

Ils se sont félicités de la nouvelle dynamique que connaît le partenariat tuniso-japonais, illustrée par le nombre important de projets de développement mis en œuvre dans des secteurs prioritaires en Tunisie, tels que l’industrie, l’énergie, la santé, les technologies de l’information et la recherche scientifique.

Les deux parties sont convenus de s’orienter vers l’exploration d’explorer de nouvelles perspectives de coopération, plus larges et plus ambitieuses, afin d’élargir les domaines de collaboration et de soutenir les efforts de développement global en Tunisie comme au Japon.