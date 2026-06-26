Les recettes des exportations des dattes tunisiennes ont légèrement augmenté de 4,8%, au cours des huit premiers mois de la campagne 2025/2026, pour se situer à 770,7 millions de dinars (MD).

Cette hausse est expliquée par l’amélioration des quantités exportées de 5,3%, soit 121,5 mille tonnes contre 115,4 mille tonnes durant la campagne précédente. La variété “DEGLET ENNOUR” accapare 83,3% du volume total des exportations, selon une note de “Suivi des exportations des dattes tunisiennes”, publiée vendredi par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).

Les données de l’Onagri ont fait état, aussi, d’une baisse du prix moyen des dattes de 7%, durant le huitième mois de la campagne 2025/2026, à 5,96 DT/kg, avec un tarif de 7,20 DT/kg pour la variété “DEGLET ENNOUR”.

En termes de destination, l’Union Européenne accapare la part la plus importante avec 47,9% du volume des exportations, suivi par l’Asie avec 21%, et l’Afrique avec 19,3%.

Toutefois, il convient de souligner que le Maroc a été le premier importateur de dattes tunisiennes, avec 14,1% de volume global des exportations, suivi par l’Italie (12,2%) et l’Allemagne (10,4%).

S’agissant des exportations de dattes biologiques, elles ont totalisé 7024,2 tonnes, pour une valeur d’environ 71,9 MD, en hausse de 28,4%, par rapport à la même période de la campagne précédente.

La part des dattes biologiques dans le volume total des exportations des dattes tunisiennes (tous types confondus) n’a pas dépassé 5,8%.

Le prix moyen de ces dattes, estimé à 10,24 DT/kg, varie, notamment, en fonction des variétés (allant de 4,53 DT/kg pour les dattes biologiques à caractère industriel, à 8,30 DT/kg pour les dattes biologiques standards, pour atteindre les 10,99 DT/kg pour les produits dérivés des dattes biologiques).

L’Allemagne reste la première destination des dattes biologiques, représentant 32% du volume des exportations, suivie par les Pays-Bas (12%) et la Belgique (10%).