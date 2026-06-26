Les travaux du Tunisia Investment Forum (TIF 2026), se poursuivent, vendredi, à la Banlieue nord de Tunis avec une séance plénière sur la thématique “La Tunisie, porte d’entrée vers l’Afrique”.

Intervenant à cette séance, Samir Abid, ministre du Commerce et du Développement des exportations a souligné “la Tunisie ne se conçoit pas uniquement comme une porte d’entrée vers l’Afrique, mais comme un véritable carrefour d’échanges, d’investissements, de production et de circulation des flux entre l’Afrique et le reste du monde.”.

Selon le ministre, “être porte d’entrée vers l’Afrique, ne signifie pas uniquement relier des marchés ou faciliter le passage de marchandises (…), mais faire du pays “un espace où l’Afrique et l’Europe se rencontrent, coopèrent, investissent et construisent ensemble des chaînes de valeur plus intégrées, plus résilientes et plus compétitives. ”

Le ministre du Commerce estime que “pour la Tunisie, l’Afrique n’est pas un marché à conquérir. Elle est un partenaire stratégique, un espace naturel de coopération, d’investissement et de solidarité économique. “.

Il a enchaîné dans ce sens que “l’intégration économique africaine n’est pas une option, mais une nécessité stratégique pour l’avenir de notre continent”, rappelant que la Tunisie porte aujourd’hui des initiatives structurantes, parmi lesquelles figure la mise en place d’un corridor commercial continental terrestre, destiné à renforcer les flux, à rapprocher les marchés et à consolider l’interconnexion économique entre la Tunisie et sa profondeur africaine.”

Ont assisté à cette séance, le coordinateur et membre du conseil d’administration d’Internationalia, Michele Vollaro, le président d’Afreximbank, George Elombi, le vice-président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Mohamed Seck, le directeur exécutif de l’African Inclusive Markets Excellence Center, Youssef Elkordofani, le président du Tunisia Africa Business Council, Anis Jaziri, le président de la CONECT, Aslan Berjeb et le président des Chambres de commerce mixtes, Nacef Belkhiria.

Le “Tunisia Investment Forum”, est un événement économique majeur célébrant vingt-sept ans de promotion des investissements en Tunisie. L’édition 2026 se concentre sur l’amélioration de l’attractivité économique du pays à travers des réformes structurelles et des partenariats avec la Banque africaine de développement. Cette rencontre réunit des décideurs politiques, des investisseurs internationaux et des experts pour discuter des orientations du plan de développement national.

Environ 1200 participants de plus de 30 pays y participent pour explorer des opportunités dans divers secteurs porteurs. L’objectif final est de positionner la Tunisie comme une plateforme stratégique et compétitive pour les investissements vers le continent africain.