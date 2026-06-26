Les chutes et les polytraumatismes chez les personnes âgées tuent en silence.

L’Association scientifique des médecins et pharmaciens de Zaghouan sonne l’alerte dans le cadre d’une journée multidisciplinaire, prévue, samedi, 27 juin, sous la supervision de la direction régionale de la santé et de l’hôpital régional.

Selon l’argumentaire de la journée médicale, l’objectif est précis : muscler les réponses cliniques face à une urgence médicale souvent sous-estimée.

La science doit l’emporter sur la routine.

Des spécialistes montent en première ligne pour partager leurs connaissances sur les causes des accidents, leurs manifestations cliniques et les choix thérapeutiques les plus récents.

Les participants ne viendront pas écouter des cours magistraux. Des ateliers pratiques transforment la théorie en gestes maîtrisés. L’échange entre médecins, chirurgiens, pharmaciens et soignants génère une dynamique rare dans la région.

Derrière cette journée se profile une urgence démographique. Les seniors constituent une population vulnérable dont les traumatismes exigent une approche spécifique.

Chaque professionnel de santé formé à Zaghouan renforce la chaîne de prise en charge régionale. La mise à jour des pratiques médicales n’est pas un luxe ; c’est une obligation envers cette génération fragilisée par l’âge.