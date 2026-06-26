Le gouverneur de Gabès, Radhouane Nsibi, a tenu, jeudi, au siège du gouvernorat, une réunion avec les membres du conseil local et les responsables des directions régionales de plusieurs secteurs dont l’agriculture, l’équipement, le tourisme, l’artisanat, l’éducation, les affaires sociales, l’environnement et la propreté.

Les directeurs régionaux n’ont pas esquivé les questions. Chacun a défendu son bilan et exposé les projets en gestation dans son secteur.

Ce dialogue direct entre élus locaux et techniciens régionaux constitue une rupture avec la gestion sectorielle habituelle. Les préoccupations concrètes des habitants de Gabès-ouest trouvent enfin un écho institutionnel.

Lors de son allocution, le gouverneur a affirmé que la délégation de Gabès-ouest ne peut plus se contenter du statu quo. Elle possède des atouts forts et réels. Sa géographie, ses ressources naturelles et son tissu humain la prédisposent à devenir un pôle de développement de premier plan.

Pour ce faire, il a exigé que les obstacles soient traités dans les plus brefs délais et que les projets programmés soient concrétisés sur le terrain.