Le foncier bloque. Le gouverneur de Tataouine, Amir Gabsi, a convoqué, jeudi, au siège du gouvernorat, tous les acteurs concernés par le dossier de l’entreprise Dunes Energy Mediterranean (DEM), porteur d’un projet stratégique d’électricité renouvelable dans la région.

Pas question de laisser traîner le dossier. La Tunisie court après son indépendance énergétique et chaque jour de retard aggrave le déficit national.

Le gouverneur a passé le dossier au peigne fin. L’état d’avancement des procédures, les obstacles fonciers, les solutions disponibles, autant de questions débattues lors de cette réunion.

Les représentants de l’entreprise porteur du projet doivent maintenant finaliser leurs démarches et déposer le dossier complet auprès des instances compétentes, a préconisé le gouverneur de Tataouine.

Gabsi a saisi l’occasion pour rappeler les enjeux posés : ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique. Réduire le déficit, libérer le pays de sa dépendance aux énergies fossiles.

Ces ambitions ne souffrent aucun procédurier inutile. Il exige de toutes les administrations régionales qu’elles simplifient les démarches et accompagnent les investisseurs avec toute l’efficacité requise.

Ont pris part à cette réunion, le représentant de l’entreprise concernée, les cadres régionaux, l’unité d’accompagnement des investisseurs et le direction des affaires foncières.