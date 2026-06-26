L’Ã‰cole nationale d’administration (ENA) et l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indÃ©pendant (ANETI) ont signÃ©, mercredi Ã Tunis, un accord de coopÃ©ration et de partenariat axÃ© sur la formation et le dÃ©veloppement des compÃ©tences des cadres et des agents de l’Agence.

Conclue au siÃ¨ge de l’ENA, cette convention vise Ã soutenir l’Ã©change d’expertises et d’expÃ©riences dans le domaine de la formation et Ã valoriser l’expÃ©rience pÃ©dagogique de l’Ã‰cole.

Cette signature s’inscrit dans une double dÃ©marche : la montÃ©e en gamme des compÃ©tences internes de l’ANETI et le renforcement de l’ouverture de l’ENA sur son environnement institutionnel.

L’accord a Ã©tÃ© paraphÃ© par le directeur gÃ©nÃ©ral de l’ANETI, Hatem Dahman, et la directrice gÃ©nÃ©rale de l’ENA, Khaoula LaÃ¢bidi, qui ont soulignÃ© son importance dans le renforcement de la coopÃ©ration entre les deux institutions et l’amÃ©lioration de la qualitÃ© des performances des agents et cadres de l’Agence.