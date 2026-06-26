Le ministre de la santé Mustapha Ferjani a participé, jeudi, à la réunion stratégique de haut niveau de l’alliance pour une action transformatrice pour le climat et la santé “ATACH”, à l’invitation de la ministre française de la santé Stéphanie Rist, dans le cadre de la présidence française du groupe de travail sur la santé du G7.

Le ministre de la santé a souligné, au cours d’une séance de dialogue sur l’avancement de l’agenda “Une seule santé”, que la Tunisie oeuvre à intégrer la dimension sanitaire dans les politiques climatiques à travers une approche pratique et participative qui regroupe la santé, l’environnement, l’agriculture, l’eau et d’autres secteurs concernés, selon un communiqué du ministère de la santé.

Ferjani a indiqué que les risques sanitaires, climatiques et environnementaux ne reconnaissent pas les frontières administratives, d’où la nécessité d’une réponse unifiée, coordonnée et réalisable.

A cette occasion, le ministre de la santé a eu des entretiens avec son homologue française, la directrice générale de l’organisation mondiale de la santé animale, et plusieurs responsables de l’Organisation mondiale de la santé, consacrés au renforcement de la coopération en matière de santé, de santé unique et de santé numérique, notamment en ce qui concerne les préparatifs du sommet international sur la santé numérique et la télémédecine qui sera organisé en Tunisie au cours du mois de septembre 2026.

A noter que la réunion stratégique de haut niveau de l’alliance pour l’action transformatrice pour le climat et la santé, organisée par le ministère français de la santé en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, vise à accélérer l’action nationale pour l’édification des systèmes de santé durables, aptes à s’adapter aux changements climatiques.