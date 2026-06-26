La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania fera l’ouverture officielle de la première édition du Harmless Film Festival, qui se déroulera du 26 au 28 juin 2026 à Novi Sad, en Serbie, avec la projection de son long-métrage de docufiction La Voix de Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab).

Cette œuvre phare, récompensée par le Lion d’Argent – Grand Prix du Jury à la 82e Mostra de Venise, a également figuré parmi les cinq finalistes de la catégorie du Meilleur long-métrage international lors de la 98e édition des Oscars.

Ce film de 89 minutes est une coproduction tuniso-française portée par les sociétés Tanit Films, Film4 Productions et Film Four, ayant bénéficié du soutien du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique du ministère des Affaires culturelles. Inspiré de faits réels, le long-métrage réunit un casting palestinien composé d’Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani.

L’intrigue se déroule le 29 janvier 2024, lorsque des volontaires du Croissant-Rouge palestinien à Ramallah reçoivent l’appel d’urgence d’une fillette de six ans, Hind Rajab, piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza. Le film adopte un dispositif en huis clos, se focalisant sur les efforts désespérés des secouristes pour maintenir l’enfant en ligne et organiser à distance l’arrivée d’une ambulance pour la sauver.

Les organisateurs ont souligné que le Harmless Film Festival s’impose cette année comme un espace de résistance, d’échange et de réflexion critique, dans un contexte marqué par des pressions croissantes sur la culture en Serbie et des démonstrations de force dans l’espace public. Face à la normalisation de la violence et à la destruction de sociétés à travers le monde, le festival est entièrement dédié aux œuvres explorant la mémoire, les guerres, les révolutions ainsi que les processus complexes de justice et de réconciliation.

Deuxième plus grande ville de Serbie et centre administratif de la province autonome de Voïvodine, Novi Sad est une cité historique ainsi qu’une métropole culturelle et universitaire majeure en Europe centrale. Située sur les rives du Danube et désignée capitale européenne de la culture en 2022, la municipalité accueille les différentes projections et rencontres du festival au sein de ses structures locales, principalement au Théâtre de Novi Sad et au centre Omladinski Centar CK13.

Le programme de la compétition officielle, réparti sur quatre séances de projections les 27 et 28 juin, rassemble des œuvres internationales traitant des bouleversements sociaux. Parmi les principaux films sélectionnés figurent le documentaire brésilien A Film to Remind Us of Utopia de Reinaldo Cardenuto, le court-métrage mexicain No Mercy in Mexico d’Oscar Asán, le film macédonien 17 O’Clock de Flaka Kokolli, ainsi que la coproduction internationale Coyotes de Said Zagha. Le volet documentaire intègre également Driving Lessons (Ukraine) d’Anastasiya Gruba et In Retrospect de Mila Zhluktenko et Daniel Asadi Faezi.

Le festival propose parallèlement une section thématique intitulée « All Eyes On », exclusivement dédiée aux récits liés à la Palestine et aux zones de crise. Ce focus intègre notamment le documentaire No Other Land, lauréat d’un Oscar, coréalisé par Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham et Rachel Szor, aux côtés d’autres productions comme I Know You Can Hear Me de Yousef Salhi et Samidoun: The Steadfast Women of Palestine de Mariam Shahin.

Le volet professionnel et de réseautage, baptisé « Harmless Sip », se tiendra dans les espaces de l’Omladinski Centar CK13 et du Théâtre de Novi Sad. Le volet académique comprend des master classes animées par la cinéaste serbe Lidija Zelović et le réalisateur croate Ivan Ramljak, ainsi qu’un panel de discussion intitulé « War on Screen », organisé en partenariat avec l’organisation Pro Peace.

Le Harmless Film Festival se clôturera le 28 juin par la cérémonie de remise des prix, suivie de la projection du film documentaire Peacemaker d’Ivan Ramljak, couronné par la Colombe d’Or au festival DOK Leipzig en Allemagne.

Par ailleurs, la cinéaste multiprimée compte désormais trois nominations aux Oscars à son actif (L’Homme qui a vendu sa peau en 2021, Les Filles d’Olfa en 2024 et La Voix de Hind Rajab en 2026).

Le Conseil d’administration de la Biennale de Venise a annoncé le 22 juin dernier la nomination de Kaouther Ben Hania comme membre du jury international de la compétition de la 83e Mostra de Venise (2-12 septembre 2026), rejoignant l’équipe présidée par la réalisatrice et actrice américaine Maggie Gyllenhaal.