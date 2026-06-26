Le milieu de terrain de Nottingham Forest Elliot Anderson, qui dispute le Mondial-2026 avec l’Angleterre, devrait rejoindre Manchester City pour un montant record s’agissant d’un club de Premier League, selon la presse anglaise.

Les Citizens pourraient débourser 150 millions d’euros (130 millions de livres sterling) pour recruter le milieu de 23 ans, a indiqué la BBC jeudi.

Le transfert le plus élevé pour un club anglais est jusque-là le recrutement d’Alexander Isak, arrivé l’été dernier à Liverpool en provenance de Newcastle, pour un montant de 125 millions de livres.

Titulaire lors des deux premiers matches des Three Lions au Mondial-2026 et passeur décisif lors de la victoire face à la Croatie (4-2), Anderson a disputé les 38 rencontres de Premier League de Nottingham Forest lors de la saison écoulée, pour quatre buts et quatre passes décisives.

Qualifié de “joueur complet” par son sélectionneur Thomas Tuchel, Anderson a confié cette semaine resté “concentré sur le présent”.

“J’ai un objectif: performer avec l’Angleterre. Je fais tout pour me mettre dans les meilleures conditions possibles pour y parvenir”, a déclaré le natif de Whitley Bay, une station balnéaire du nord-est de l’Angleterre.