Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, ce jeudi, au siège du département, l’ambassadeur de Hongrie à Tunis, Lajos Mile, venu lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie, selon un communiqué du ministère.

Lors de cette audience, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer et de développer les relations bilatérales à tous les niveaux, en insistant sur l’importance de préparer au mieux les prochaines échéances diplomatiques. L’objectif partagé est de hisser la coopération à la fois sur le plan bilatéral et dans le cadre du partenariat avec l’Union européenne, sur la base du respect de la souveraineté nationale, de l’égalité et des intérêts communs.

La coopération économique et commerciale, ainsi que l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, ont été identifiés comme des axes prioritaires de développement pour l’avenir.

À cette occasion, le chef de la diplomatie tunisienne a salué la solidité des liens d’amitié historiques qui unissent la Tunisie et la Hongrie depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1956, rappelant certaines positions de principe ayant constitué de belles pages de leur histoire diplomatique commune.

De son côté, le diplomate hongrois a exprimé sa gratitude envers les autorités tunisiennes pour le soutien reçu tout au long de son mandat, réitérant l’engagement de Budapest à poursuivre le renforcement de la coopération avec Tunis sur la base de valeurs partagées.