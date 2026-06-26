Une délégation tunisienne conduite par le directeur général de la diplomatie économique et culturelle au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mourad Belhassen, effectue une mission exploratoire au Sénégal en vue d’identifier les opportunités d’investissement et de partenariat commercial.

Selon le ministère des Affaires étrangères, cette visite vise à tenir des réunions avec les parties sénégalaises concernées et à s’informer sur le terrain des potentialités offertes par le marché sénégalais, notamment dans les secteurs de l’agriculture, des industries agroalimentaires et des activités connexes.

Dans ce cadre, la délégation, accompagnée de l’ambassadeur de Tunisie au Sénégal, Rachid Saïdani, a été reçue mercredi par le ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

Celui-ci a salué l’initiative, estimant qu’elle pourrait contribuer à la mise en place d’un cadre opérationnel pour concrétiser les principaux axes de la coopération tuniso-sénégalaise.

La délégation a également tenu des rencontres avec de hauts responsables des ministères sénégalais de l’Agriculture et de la Pêche maritime, ainsi qu’avec des responsables d’organismes économiques et d’investissement, dont l’Agence sénégalaise de promotion des exportations et l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux.

Des échanges ont aussi eu lieu avec des représentants du secteur privé sénégalais, notamment la Confédération nationale des employeurs du Sénégal et le Conseil national du patronat.

La délégation tunisienne comprend des représentants du Centre technique de l’industrie agroalimentaire, de l’Agence de promotion des investissements agricoles ainsi que du projet « Qawafel », financé par l’Agence française de développement.