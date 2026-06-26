Une série d’accords de principe visant à promouvoir le développement des zones frontalières et à renforcer l’investissement entre la Tunisie et l’Algérie ont été adoptés, jeudi, à l’issue du Forum tuniso-algérien sur l’investissement et les échanges commerciaux entre le gouvernorat de Gafsa et celui de Tébessa en Algérie.

Cette manifestation économique a clôturé ses travaux jeudi à Gafsa, après deux journées de rencontres et d’échanges entre opérateurs économiques tunisiens et algériens.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest, Youssef Salem, a indiqué que ce forum a permis l’organisation de 180 rencontres directes entre investisseurs tunisiens et algériens, débouchant sur 35 accords de principe entre les deux parties, ajoutant qu’un accord a été trouvé pour soutenir sept projets proposés, représentant un investissement estimé à 1500 millions de de dinars et susceptibles de générer quelque 6000 emplois.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Salem a précisé que ces projets portent notamment sur la création d’un complexe de production et de valorisation du gypse, de deux usines de ciment et de briques, d’une unité d’extraction et de traitement de la dolomie blanche par broyage fin, d’une usine de céramique, d’une unité d’extraction et de traitement du silex, ainsi que d’une unité de transport et de valorisation des résidus grossiers issus des laveries du bassin minier.

Il a également indiqué que les clauses de l’accord de partenariat seront soumises aux ministères du Commerce des deux pays pour examen et finalisation des procédures nécessaires avant leur signature, soit à Gafsa, soit à Tébessa.

De son côté, le secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie des Nememchas à Tébessa, Mabrouk Bazzez, a souligné que ce forum tuniso-algérien sur l’investissement et les échanges commerciaux constitue une opportunité cruciale pour le développement des régions frontalières des deux pays.

Il a fait état de rencontres fructueuses destinées à promouvoir l’investissement dans plusieurs secteurs, notamment les mines, l’industrie, le bâtiment et les travaux publics, l’agriculture, ainsi que l’artisanat et les métiers traditionnels.