Le volume des investissements étrangers directs en Tunisie a enregistré une hausse notable de 25 % au cours des quatre premiers mois de l’année 2026, par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui constitue un indicateur positif renforçant la confiance dans le climat des affaires national, a fait savoir jeudi, le ministre de l’économie et de la planification, Samir Abdelhafidh.

Il a souligné que les investisseurs participant au Forum de l’investissement en Tunisie ont exprimé leur optimisme quant au climat de l’investissement, qui se traduit notamment par le lancement de nouveaux projets ou l’extension de projets existants.

Le ministre a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que les travaux de la deuxième journée de la 22e édition du Forum de l’investissement, qui se poursuivra demain vendredi 26 juin 2026, constitueront une étape au cours de laquelle de nouveaux investissements seront annoncés, parallèlement au lancement de la « Plateforme nationale pour l’investisseur ». Il s’agit d’un mécanisme gouvernemental opérationnel visant à améliorer le climat des affaires tout en œuvrant à la résolution de l’ensemble des problématiques que pourraient rencontrer les investisseurs. Une démarche qui confirme l’engagement du gouvernement à faciliter les procédures, a-t-il souligné.

Dans le cadre de l’exposé de la vision stratégique de l’État du plan quinquennal actuel 2026-2030, le ministre a insisté sur le fait que la Tunisie aspire à réaliser un bond qualitatif dans l’indice de l’investissement, en augmentant son taux du niveau actuel estimé à 15,5 % pour atteindre 20 %.

Abdelhafidh a souligné que cet objectif constitue une nécessité absolue dans le contexte de la grande compétitivité que connaît l’économie mondiale, et afin d’atteindre des taux de croissance élevés en harmonie avec les aspirations de développement du pays.

Il a affirmé que l’objectif fondamental de l’organisation du forum et de la promotion de la destination tunisienne pour l’investissement n’est pas « de rechercher des financements pour des projets », mais plutôt de stimuler l’investissement, tant étranger que local, afin de garantir la réalisation de développement concret et durables répondant aux aspirations des citoyens et stimulant l’économie nationale vers des horizons plus larges.