” Les médias, l’intégration et la diversité dans le monde arabe : immigration, mondialisation et numérique “((الإعلام وقضايا الاندماج والتنوع في العالم العربي : الهجرة، العولمة والرقمي , tel est le titre de l’ouvrage collectif récemment publié en langue arabe par les éditions SotuMedias, coordonné et dirigé par les professeurs universitaires et chercheurs Moez Ben Messaoud, Jamal Zran et Noureddine Miladi. La couverture de l’ouvrage présente une œuvre d’art réalisée par l’artiste plasticien tunisien Tahar Aouida.

Ce travail collectif comprend des études rédigées par les trois coordinateurs. Il est aussi signé par les professeurs universitaires et chercheurs Hamida El Bour (Tunisie), Yara Nassar, Aïcha Jassim Al-Kuwari et Hala Qouta (Université du Qatar), Salem Labyadh et Mohamed Karim Boukhassas (Maroc), Mahjoob Zweiri et Ismail Cheikh Youssef Ahmed (Qatar), Amor Ben Amor (Université de Liwa, Émirats arabes unis), Talib Al-Adhba et Abdullah Bakhash (Yémen), Ammar Taher Mohamed (Irak), Radhouan Boujemaa (Algérie) et Adel Al-Wachani (Arabie Saoudite).

L’ouvrage est organisé en trois parties débutant par un cadrage théorique intitulé « Les médias des minorités: approches théoriques et historiques pour l’émergence d’un nouveau paradigme ». La deuxième partie porte sur les médias des travailleurs migrants dans les pays du Golfe arabe et les changements sociaux, et la troisième s’intitule « Médias, communication, intégration et diversité dans le monde arabe: perspectives croisées ».

La première partie comprend des études qui ont pour thèmes « La réflexion sur les médias des minorités: approches théoriques et méthodologiques », « Les minorités numériques: les marginalisés dans l’espace virtuel », « Le genre des migrants et la sphère publique : les migrantes en situation régulière dans les médias internationaux et les réseaux numériques », « La réglementation des médias et les enjeux du pluralisme et de la diversité culturelle au Maroc : le rôle des mécanismes d’ajustement et d’autorégulation » et « Les médias comme vecteur de gestion du pluralisme linguistique à l’ère de la mondialisation : une étude des radios destinées aux communautés asiatiques du Golfe ».

Les études présentées dans la deuxième partie traitent des thèmes suivants : « Les médias de la main-d’œuvre immigrée dans les pays du Golfe arabe entre représentations et usages : le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis comme exemples », « Les médias de la main-d’œuvre immigrée au Koweït : interaction, intégration et renforcement de l’identité culturelle : usages numériques, identités et représentations », « La diversité médiatique et les mutations démographiques dans le Golfe arabe : une analyse du cas qatari » et « L’évolution du paysage médiatique dans les pays du Golfe : une analyse des médias multilingues et de la main-d’œuvre immigrée au Qatar ».

Quant à la troisième partie, elle propose aux lecteurs des études portant sur « La formation de l’identité collective des travailleurs migrants yéménites en Arabie saoudite: le tribalisme numérique sur les réseaux sociaux », « Les médias, la pluralité et l’Autre au Soudan : la voix des marges et la lutte pour la survie » et « Les médias, la diversité et la fragmentation de l’identité nationale dans le Machrek arabe: une étude du cas irakien ».

Ce volet examine également « les médias amazighophones en Algérie : de la réalité de la propagande et contre-propagande aux défis du professionnalisme » et « les médias des migrants de transit originaires des pays subsahariens : une analyse du discours médiatique sur le phénomène de la migration de transit »