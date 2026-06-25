La Tunisie est classée à la 15ème place en Afrique, avec un score de 30,7 points , selon l’Indice consacré au cout de la vie Numbeo 2026 , la plus grande base de données mondiale alimentée par les utilisateurs et consacrée aux villes et aux pays du monde entier.

Selon la même source, Abidjan (Côte d’Ivoire) arrive en tête du classement continental des villes africaines les plus chères avec un indice de 45,2 points, suivie d’Addis-Abeba (Éthiopie) avec 42,6 points et de Pretoria (Afrique du Sud), avec 41,6 points. Tunis est classée derrière plusieurs autres villes d’Afrique du Nord et d’Afrique, dont Tanger, Casablanca, Rabat et Marrakech.

Ce classement repose sur une comparaison des prix des biens et des services de base, tels que le logement, le transport, l’alimentation, la restauration et les services, sachant que New York est considérée comme référence mondiale (indice 100).

Cet indice permet de mesurer les différences relatives du coût de la vie entre les villes, mais il ne reflète pas directement les niveaux de revenus, le pouvoir d’achat ni les taux d’inflation officiels.