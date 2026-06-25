La direction de l’équipement et de l’habitat à Gafsa a procédé, jeudi, au siège du gouvernorat à la signature du contrat avec l’entrepreneur pour la réhabilitation de la route locale N°899 reliant Gafsa-nord et Sned.

Le chantier, dont le coût s’élève à 59 millions de dinars, prévoit la réalisation de terrassements en déblais et en remblais, l’installation d’ouvrages hydrauliques et le gravillonnage de la route sur une longueur 29 km, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de l’équipement, Ali Bouzaiène.

Il a ajouté que la durée de réalisation du projet est fixée à 24 mois, précisant que les travaux seront entamés dès la finalisation des procédures administratives.