Le directeur général du centre national de pharmacovigilance Dr. Riadh Dagfous a souligné jeudi, que la Tunisie n’a enregistré jusqu’à présent et depuis le lancement de son protocole de contrôle sanitaire dans les aéroports, ports et points de passage terrestres en mai 2026, aucun cas d’atteinte par les virus “Ebola” ou “Hanta”, précisant que cette situation est due à la faible propagation de ces virus, en particulier du virus “Ebola”, qui a fait son apparition récemment en France avec un seul cas importé.

Daghfous a indiqué, dans une déclaration à l’agence TAP qu’en vertu de ce protocole sanitaire de prévention, chaque voyageur est traité individuellement en fonction des spécificités des zones d’origine et du degré de propagation de ces épidémies, ajoutant que la Tunisie a prévu des centres d’hébergement et deux centres sanitaires pour effectuer les analyses de laboratoire, à savoir l’Institut Pasteur et l’hôpital militaire de Tunis, conformément aux mesures sanitaires strictes et rigoureuses.

Il a rassuré les Tunisiens sur le fait que la zone de propagation de ces virus est très limitée au niveau mondial, notant que la République démocratique du Congo a enregistré plus de mille cas d’atteinte par le virus Ebola, alors que l’Ouganda a enregistré 20 cas.

Le directeur général du centre national de pharmacovigilance avait indiqué dans une déclaration précédente à l’agence TAP que ce protocole sanitaire a pour objectif de vérifier l’état de santé des voyageurs avant leur entrée sur le territoire tunisien et comprend la prise de température et un test PCR.

Selon le responsable, la Tunisie a également prévu des espaces de confinement en cas d’infection et prendra en charge le transport des voyageurs des points de passage vers les centres de confinement, avec la mobilisation d’un personnel qualifié dans ces centres.

A noter que la Tunisie a décidé, depuis le vendredi 22 mai dernier, de renforcer le contrôle sanitaire dans les aéroports, ports et points de passage terrestres, avec une application stricte des protocoles de prévention.