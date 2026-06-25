Le renforcement de la sensibilisation à l’importance de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) pour la prévention du cancer du col de l’utérus a été au centre d’ateliers de formation organisés du 22 au 24 juin à Tunis au profit de médecins, de cadres paramédicaux du gouvernorat de Tunis ainsi que de représentants de la société civile et d’associations actives dans le domaine de la santé, selon un communiqué de la Direction régionale de la santé de Tunis

Organisés en partenariat avec l’UNICEF, ces ateliers ont été consacrés à l’élaboration et au développement de plans régionaux participatifs de communication pour promouvoir la vaccination contre le HPV outre le renforcement des capacités des intervenants afin d’assurer une communication efficace avec les parents, dissiper les craintes, lutter contre les rumeurs et encourager l’adhésion de la population cible à cette vaccination préventive.

La Tunisie a intégré le vaccin contre le papillomavirus humain dans son calendrier national de vaccination depuis avril 2025. Administré gratuitement, il cible les filles âgées de 12 ans (6e année de l’enseignement de base) dans les établissements scolaires publics et privés ainsi que dans les centres de santé de base.

Selon les données rappelées dans le communiqué, le cancer du col de l’utérus enregistre chaque année près de 400 nouveaux cas en Tunisie et provoque environ 200 décès.

Le papillomavirus humain est responsable de 95 % des cas de cette maladie, qui constitue la troisième cause de décès par cancer chez les femmes tunisiennes.

Les autorités sanitaires soulignent que le diagnostic intervient souvent à un stade avancé, rendant les traitements plus complexes, plus coûteux et réduisant les chances de guérison.