La société Carthage Cement a décidé de distribuer un dividende d’une valeur de 0,065 dinar par action, ce qui représente un montant global à hauteur de 22 335 621 dinars, et ce, au titre de l’exercice 2025.

La date de détachement des dividendes est fixée pour le 10 août 2026, alors que la date de mise en paiement est fixée pour le 12 août 2026, précise, jeudi, la cimenterie, dans un communiqué, rendu public sur le site du Conseil du Marché Financier (CMF).

La décision a été prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de Carthage Cement, tenue le 24 juin 2026, d’après la même source.