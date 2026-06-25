Treize prix distinguant les entreprises, investisseurs, entrepreneurs et acteurs économiques qui contribuent de manière remarquable au développement économique, social et environnemental de la Tunisie ont été décernés lors de la cérémonie d’ouverture de la 22º édition du Tunisia Investment Forum organisée par la FIPA-Tunisia, les 25 et 26 juin 2026 à Tunis.

Ces distinctions visent à valoriser les initiatives exemplaires, les investissements à fort impact, les projets innovants et les parcours inspirants qui participent à renforcer l’attractivité de la Tunisie, à créer des emplois, à promouvoir le transfert de compétences et à soutenir une croissance durable et inclusive.

L’édition 2026 a introduit quatre nouveaux prix à savoir le Prix du Développement Régional, le Prix du Climat des Affaires, le Prix du Textile et de l’Habillement et le Prix de l’Entrepreneuriat Féminin.

Le Prix de l’Innovation et du Transfert de Technologie a été attribué à l’entreprise indienne KPIT Engineering opérant dans le développement de logiciels informatiques.

Ce prix récompense les investisseurs ayant introduit en Tunisie des technologies de pointe, des procédés innovants ou des savoir-faire à forte valeur ajoutée. Il met en lumière leur contribution au transfert de technologie, au développement des compétences locales et au renforcement de la compétitivité du tissu économique tunisien.

Le Prix du Développement Régional a été accordé à ODW Electrik entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de volants et ceintures de sécurité pour automobiles.

Cette distinction honore les investisseurs ayant réalisé des projets structurants dans les régions de l’intérieur du pays, contribuant ainsi à une croissance plus équilibrée, à la réduction des disparités régionales et à la création d’opportunités économiques durables pour les communautés locales.

Le Prix de la Responsabilité sociale des Entreprises a été décroché par Valeo Tunisie ( française) opérant dans la fabrication de faisceaux de câbles pour automobiles. Ce prix récompense les entreprises qui intègrent les principes de responsabilité sociétale dans leur stratégie et leurs opérations. Il valorise les initiatives ayant un impact positif sur l’environnement, le développement social, l’inclusion, l’égalité des chances et l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Quant au Prix du Pionnier économique, il a été attribué au groupe américain Cimpress actif dans le design graphique, le développement informatique et l’impression. Cette distinction s’adresse aux investisseurs dont la contribution à l’économie tunisienne est particulièrement remarquable à travers la création d’emplois, le développement des exportations, la génération de valeur ajoutée, l’innovation et leur engagement sociétal.

L’entreprise tunisienne Vermeg opérant dans la fabrication de faisceaux de câbles pour les multinationales a décroché le Prix de l’Excellence à l’International mettant à l’honneur les entreprises tunisiennes qui se sont distinguées par leur réussite sur les marchés internationaux, contribuant au rayonnement de la Tunisie, à la promotion du savoir-faire national et à l’accroissement des exportations.

Le Prix de l’Impact sur l’environnement récompensant les entreprises ayant développé des projets ou adopté des pratiques exemplaires en matière de protection de l’environnement, de transition énergétique, de réduction de l’empreinte carbone et de préservation des ressources naturelles a été accordé à l’entreprise portugaise suédoise Dual Borgstena spécialisée dans la production agricole des tomates cerise et des fraises.

Versigent Tunisia, entreprise américaine active dans les composants automobiles a emporté le Prix de la Chaîne d’Approvisionnement Verte qui distingue les entreprises ayant intégré les principes du développement durable au sein de leur chaîne de valeur et de leurs processus d’approvisionnement, tout en atteignant des objectifs mesurables en matière de performance environnementale et sociale.

Le Prix de la Bienvenue décerné aux entreprises récemment implantées en Tunisie qui se sont rapidement illustrées par des projets innovants, la création de valeur et leur contribution au renforcement des filières industrielles et des chaînes de valeur locales a été accordé au groupe allemand Lapp (bureau d’études d’ingénierie).

La startup tunisienne Proverdy ayant développé une application de mesure de l’empreinte carbone pour les entreprises industrielles a décroché le Prix de la Startup de l’année.

Ce prix récompense une startup à fort potentiel qui s’est distinguée par son innovation, sa croissance, son impact économique ou sociétal et sa capacité à développer des solutions répondant aux défis de demain.

Le Prix de l’Impact de la Diaspora sur le Développement durable a été décerné à la Chambre de Commerce France Tunisie.

Cette distinction honore les membres de la diaspora tunisienne qui contribuent activement au développement de la Tunisie à travers l’investissement, le transfert de compétences, l’innovation, l’entrepreneuriat, la coopération ou des initiatives à impact économique, social ou culturel.

Autoelectric group (allemand) opérant dans le secteur de fabrication de faisceaux de câbles électriques pour automobiles a eu le Prix du climat des affaires 2026 pour sa contribution remarquable à l’amélioration du climat des affaires en Tunisie.

Le Prix du textile et de l’habillement 2026 a été attribué à Taurus Textile ( italienne). Ce prix distingue une entreprise qui incarne l’excellence et le savoir-faire du secteur textile et habillement en Tunisie. Il récompense les acteurs ayant contribué de manière remarquable au rayonnement de la filière à travers l’innovation, la qualité, la compétitivité internationale, la création de valeur et le développement durable de l’industrie textile tunisienne.

Quant au Prix de l’entrepreneuriat féminin 2026, il a été attribué à Textile médical intelligent Tunisie (Thuasne Tunisie), entreprise française spécialisée dans la fabrication de produits médicaux techniques en textile.

Ce prix célèbre les femmes entrepreneures et dirigeantes, dont le parcours, l’innovation et le leadership contribuent au développement économique, à la création d’emplois et à la promotion de l’égalité des chances dans le monde des affaires.