Au gouvernorat de Sidi Bouzid oÃ¹ la rÃ©colte cÃ©rÃ©aliÃ¨re a atteint un taux dâ€™avancement de 75 %, la production promet dâ€™Ãªtre de trÃ¨s bonne qualitÃ©, a estimÃ© Ali Brahmi, chef de l’union rÃ©gionale de l’agriculture.

Il a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP que les quantitÃ©s collectÃ©es jusqu’Ã prÃ©sent sâ€™Ã©lÃ¨vent Ã 74 mille quintaux et la qualitÃ© des cÃ©rÃ©ales est trÃ¨s satisfaisante, rappelant que la saison des moissons dans la rÃ©gion a dÃ©butÃ© le 3 juin.

Selon la mÃªme source, pour dÃ©velopper la production cÃ©rÃ©aliÃ¨re et atteindre une autosuffisance durable, il est nÃ©cessaire de rÃ©viser le barÃ¨me dâ€™agrÃ©age des cÃ©rÃ©ales, d’augmenter leÂ prix de rÃ©ception de la production et d’accÃ©lÃ©rer le versement des indemnitÃ©s aux agriculteurs.