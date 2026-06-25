Toutes les opérations de l’orientation universitaire des admis au baccalauréat 2026 s’effectuent exclusivement via le site web www.orientation.tn, à travers un mot de passe confidentiel et personnel attribué à chaque candidat, a indiqué, hier mercredi, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère précise que les candidats à l’orientation universitaire peuvent obtenir leur mot de passe exclusivement par SMS en envoyant un message au numéro 85000 à partir du mercredi 24 juin 2026, uniquement depuis le numéro de téléphone mobile renseigné lors de l’inscription à l’examen du baccalauréat 2026 auprès du ministère de l’Éducation.

Le message doit être rédigé comme suit : « pwd », suivi d’un espace, puis du numéro du baccalauréat composé de six (06) chiffres.